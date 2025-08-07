PSI Parma: “Complimenti a Damiano Iulio per il suo impegno per i diritti delle persone con diabete”

Il PSI di Parma, tramite il Segretario provinciale Cristiano Manuele, rende nota la delega alle tematiche sanitarie affidata a Damiano Iulio per il suo profondo impegno e la sua lunga esperienza come attivista per i diritti delle persone con diabete.

Damiano Iulio, figura di riferimento nel mondo dell’associazionismo locale e nazionale, porta con sé una conoscenza diretta e approfondita delle sfide e delle necessità che il sistema sanitario deve affrontare. La sua nomina riflette la volontà del PSI di Parma di dare voce a chi vive quotidianamente le complessità della sanità, puntando su competenza e sensibilità.

“Sono onorato di ricevere questo incarico e ringrazio il PSI per la fiducia,” ha dichiarato Damiano Iulio. “La mia priorità sarà mettere la mia esperienza al servizio di tutti, lavorando per una sanità più inclusiva, accessibile ed equa. L’obiettivo è ascoltare le persone, costruire ponti tra le istituzioni e i cittadini e contribuire a migliorare i servizi, non solo per chi convive con il diabete, ma per l’intera comunità. Il Segretario provinciale del Psi, di Parma Cristiano Manuele, ha commentato: “La scelta di Damiano Iulio non è solo politica, ma rappresenta un chiaro segnale della nostra volontà di mettere le persone al centro dell’azione. La sua nomina arricchisce la nostra squadra di una prospettiva fondamentale e siamo certi che saprà svolgere un lavoro straordinario a beneficio di tutti i cittadini parmensi.”

La nomina di Damiano Iulio rafforza l’impegno del PSI di Parma nel promuovere politiche sanitarie che rispondano concretamente ai bisogni del territorio. La federazione augura a Damiano Iulio buon lavoro, sicura che il suo contributo sarà determinante per la comunità.