Pubblicata la “Carta dei servizi” 2021 dell’Università di Parma

È stata pubblicata sul sito web dell’Università di Parma (nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, al link https://www.unipr.it/ateneo/chi-siamo/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita) la Carta dei Servizi 2021, documento che definisce gli standard di qualità dei servizi pubblici che l’Ateneo si impegna a garantire, riconoscendo specifici diritti al cittadino utente, e a migliorare attraverso la misurazione e la valutazione della performance.

Il documento pubblicato non esaurisce tutti i servizi offerti dall’Ateneo all’utenza ma si focalizza su quelli maggiormente significativi forniti direttamente al destinatario finale o “utente esterno”.

Dalla didattica e servizi agli studenti alle attività di terza missione, dalle biblioteche ai servizi amministrativi e a molto altro: per ogni servizio si specificano le principali caratteristiche, le modalità di erogazione, i responsabili e i referenti, le modalità di reclamo nonché gli standard di qualità che si intendono garantire attraverso il monitoraggio periodico degli indicatori di qualità.

Il documento, presentato lo scorso giugno alla Commissione Pianificazione, Performance e Qualità (CPPQ) e approvato nella sua versione definitiva nella riunione del 14 ottobre 2021, rappresenta il risultato di un lungo lavoro delle Aree Dirigenziali e di alcuni Centri di Ateneo (CAI, CSAC, CIM, Centro di Odontoiatria oltre all’Ospedale Veterinario Universitario Didattico), coordinato dalla Direzione Generale.

“Si è realizzato un importante traguardo che, però, costituisce solo il punto di partenza per un necessario processo di analisi dei procedimenti finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi all’utenza – spiega il Direttore generale dell’Università di Parma, Candeloro Bellantoni -. La Carta dei Servizi segue per questo motivo un’impostazione dinamica che, attraverso il costante monitoraggio degli indicatori di qualità, l’aggiornamento periodico delle informazioni di dettaglio e l’introduzione dei servizi rivolti all’utenza interna (Catalogo dei servizi), dimostrerà l’impegno dell’Ateneo per il continuo miglioramento della qualità dei servizi erogati per la soddisfazione dei bisogni dell’utenza. Colgo l’occasione per ringraziare vivamente tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della Carta dei Servizi, nello sforzo comune di riuscire a definire un documento snello e facilmente fruibile dall’utente finale”.