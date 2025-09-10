Pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle nuove licenze taxi

È stata approvata la graduatoria definitiva per l’assegnazione a titolo oneroso di 8 nuove licenze taxi ordinarie.

Dopo un articolato percorso di analisi e di condivisione con le associazioni di categoria e la pubblicazione del bando che si è chiuso a luglio, l’approvazione della graduatoria costituisce un passo avanti nel percorso che nei prossimi mesi consentirà di incrementare la flotta esistente con veicoli sostenibili.

Tutte le licenze saranno infatti vincolate all’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, con emissioni comprese tra 0 e 135 g/km, quindi elettrici, plug-in e termici di elevate caratteristiche ambientali, che forniranno un servizio più capillare e tempestivo a cittadini e turisti, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso come eventi culturali, fiere e periodi festivi.

Tutti i proventi derivanti dal rilascio delle licenze saranno destinati a compensare economicamente i titolari di licenze già attive alla data di pubblicazione del bando, secondo un principio di equilibrio e valorizzazione dell’intero comparto.