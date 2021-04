Pubblicate le graduatorie per l’ammissione ai Servizi per l’Infanzia per l’anno scolastico 2021–2022

Il Settore Servizi Educativi ha predisposto le graduatorie per l’anno scolastico 2021/2022 per i Nidi d’Infanzia e servizi integrativi e sperimentali e per le Scuole per l’Infanzia comunali, statali e servizi sperimentali 0/6.

I dati. Nel periodo di apertura del bando (dal 4 al 25 gennaio 2021) sono state presentate n. 1580 (1605 – a cui vanno sottratti 25 ritiri) domande per il servizio di Scuola Infanzia (- 4,58% rispetto allo scorso anno) e 1336 (1359 – a cui vanno sottratti 23 ritiri) di Nido d’Infanzia (- 5,98 %).

Per le Scuole dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2021/2022, sono stati assegnati 1110 posti, con 470 domande in lista di attesa e 31 posti da assegnare.

Per i Nidi d’infanzia, per l’anno scolastico 2021/2022, sono stati assegnati 808 posti, con 528 domande in lista d’attesa e 32 posti da assegnare.

Lo scorso anno, alla data di approvazione della graduatoria per l’anno scolastico 2020/21, erano stati assegnati 1033 posti di Scuola Infanzia e 806 posti di Nido d’Infanzia.

Si precisa che, per la Scuola infanzia, non sono comprese le assegnazioni dei posti che hanno presentato domanda per l’anticipo scolastico alla Scuola Primaria (nati dal 1/1/2016 al 30/4/2016), da assegnarsi dopo l’avvenuta presentazione dei ritiri dal servizio di Scuola Infanzia, che perverranno nelle prossime settimane.

Questa prima graduatoria di assegnazione non è definitiva, potrà essere modificata sulla base delle scelte delle famiglie assegnatarie di posti non corrispondenti alla prima scelta e a seguito di eventuali ritiri dal servizio.

Si ricorda che per l’accesso a tutti i servizi Nidi d’Infanzia e servizi integrativi sperimentali, Scuole dell’Infanzia comunali, statali e dei servizi sperimentali 0/6, il minore deve aver assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.

Per motivi legati alla normativa sulla privacy, le graduatorie pubblicate non saranno nominative.

Gli utenti sono identificati con il numero di protocollo attribuito alla domanda di accesso al momento della sua presentazione ed indicato sulla ricevuta pervenuta via mail, oltre che sulla lettera di assegnazione del punteggio.

Le famiglie riceveranno, via mail, all’indirizzo dichiarato in sede di presentazione della domanda on-line, la comunicazione di assegnazione del posto o della collocazione in lista d’attesa. Collegandosi on-line con le stesse credenziali utilizzate per la presentazione della domanda, sarà possibile visionare la struttura assegnata o la situazione di dettaglio della lista d’attesa.

Le graduatorie per entrambi gli ordini di scuola (Nidi d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia) saranno pubblicate a partire dal 7 aprile 2021 sul portale del Comune di Parma dedicato accedendo con SPID al link: