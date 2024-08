Pubblicato bando per sostegno e incentivo della pratica sportiva dei minori dai 7 ai 17 anni

È stato pubblicato il bando per l’erogazione di voucher a sostegno e incentivo della pratica sportiva dei minori dai 7 ai 17 anni reperibile sul portale del Comune di Parma al link https://shorturl.at/MTQVl .

Il Comune di Parma per sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile promuove e realizza il progetto “Tutti in campo – Diritto allo sport”, indirizzato a bambine/i e adolescenti dai 7 ai 17 anni, volto a incentivare il diritto e la pratica dello sport, mediante l’erogazione di voucher alle associazioni/società sportive accreditate che accoglieranno nella stagione sportiva 2024/2025 coloro che beneficeranno del presente bando. “Parma vuole essere una città – commenta l’assessore allo Sport Marco Bosi – che permetta a tutti di fare sport, promuovendo la pratica sportiva a partire dalla giovane età. Lo scorso anno abbiamo gestito 1669 domande con un impegno economico consistente dell’Amministrazione perché crediamo nell’efficacia di questo strumento capace di supportare le famiglie garantendo la partecipazione di bambini e ragazzi alle varie discipline sportive. Ci auguriamo di riuscire anche quest’anno a dare risposta ad un numero elevato di richieste che da oggi e fino all’11 ottobre perverranno al settore Sport”.

Possono partecipare al bando per ottenere il voucher erogato dal Comune di Parma da utilizzare esclusivamente per l’iscrizione di bambini/e e ragazzi/e alla pratica sportiva prescelta, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

· Il bando è aperto ai nati tra il 01/01/2007 e il 31/12/2017

· È richiesta la residenza del minore nel Comune di Parma

· È richiesta l’ISEE MINORENNI tra 0 e 12.000 in corso di validità al momento della sottoscrizione della richiesta. Si precisa che L’ISEE richiesto è quello utilizzato per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13).

La domanda di partecipazione al bando “Tutti in campo – Diritto allo sport” per l’assegnazione del voucher, dev’essere presentata improrogabilmente entro le ore 23.59 dell’11 ottobre 2024, esclusivamente in modalità telematica compilando il modulo online sul sito del Comune di Parma nella sezione sport, all’indirizzo: www.servizi.comune.parma.it utilizzando le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale) oppure la CIE 3.0.

Saranno ammesse le domande riguardanti iscrizioni annuali a discipline organizzate da una delle società/associazioni sportive accreditate aventi sede nel territorio comunale o la cui attività si svolge prevalentemente sul territorio comunale o che siano i soli a svolgere determinate discipline sportive nel territorio comunale riconosciute dal Coni e dal Registro Sport e Salute, il cui elenco indicativo sarà pubblicato sul sito del Comune di Parma alla pagina del settore Sport e Giovani: https://www.comune.parma.it/sport/Accreditamento–diritto-allo-sport.aspx

Nella domanda dovrà essere indicata l’associazione/società sportiva e la disciplina scelta e la quota esatta richiesta dall’associazione/società sportiva alla quale si vuole iscrivere il minore, senza calcolare l’importo della quota associativa.