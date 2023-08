Pubblicato l’avviso per la valorizzazione del nuovo Workout Pasubio

La Struttura Operativa Giovani del Settore Sport e Giovani ha pubblicato l’avviso per la valorizzazione nel nuovo WOPA; c’è tempo fino al 22 settembre per presentare le domande.

A partire dai risultati del percorso partecipativo che aveva visto un’ampia partecipazione collettiva, prenderà vita un nuovo progetto sul complesso del Workout Pasubio che ospiterà il “Distretto delle imprese culturali e creative e della rigenerazione urbana”. L’intervento di riqualificazione architettonica ha riguardato l’ampio complesso industriale dismesso che un tempo ospitava la fabbrica Manzini e la sede del Centro Studi Archivio Comunicazione. La posizione dell’edificio, situata nelle vicinanze del centro storico di Parma, nel quartiere San Leonardo, è strategica per la sua collocazione e per il suo design architettonico, estremamente affascinante.

L’avviso è pubblicato sul portale del Comune di Parma, Sezione Amministrazione – Documenti e dati – Bandi e Avvisi Pubblici – Avvisi Pubblici, a questo link:

https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/avvisi-pubblici/valorizzazione-del-workout-pasubio

L’avviso ha ad oggetto l’avvio di un procedimento amministrativo che utilizza la co-programmazione quale forma di “Amministrazione condivisa”, ai sensi del Codice del Terzo Settore, intesa come forma di innovazione sociale promossa da una visione innovativa e originale dell’Ente. La co-programmazione rappresenta infatti un esempio virtuoso di partenariato fra enti pubblici ed enti del terzo settore, chiamati a condividere uno scopo e ad attivare una collaborazione orientata all’impatto sociale nei confronti della Comunità di riferimento.

Allo scadere dei termini, saranno attivati opportuni “Tavoli di co-programmazione” finalizzati alla lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei bisogni della comunità di riferimento, nonché all’individuazione delle possibili risorse, a vario titolo, presenti nel contesto di riferimento. In sostanza, nell’Avviso pubblicato si legge che “si intende allineare il quadro di finalità del progetto e costruire un quadro di fattibilità rispetto al contesto attuale di opportunità, intenzioni, prospettive future, risorse locali, possibili gestioni e sviluppi. L’Amministrazione si avvale di questo procedimento per coinvolgere gli attori interessati con cui dialogare e riflettere sulle finalità, nonché per costruire una mappa di attori con i quali poter eventualmente attivare le fasi successive di sviluppo e attivazione, tanto degli interventi, quanto delle possibili forme di gestione.”

Obiettivo generale dell’Amministrazione Comunale è la creazione di uno spazio civico aperto, capace di catalizzare le esperienze e le necessità del Quartiere, in primo luogo, e di offrire un’opportunità di riflessione sulle dinamiche urbane, sociali, ambientali, culturali e sulle valenze della nostra Città e del nostro Territorio, auspicando il ritorno ad una funzione produttiva del complesso Ex Manzini, non più industriale ma artistico-culturale e principalmente rivolto alle giovani generazioni.

Il nuovo edificio sarà dunque un importante punto di ritrovo per la comunità. Le caratteristiche irrinunciabili di questo spazio, ed in particolare della “grande vela”, dovranno essere polifunzionalità e flessibilità, prerogative dei grandi spazi pubblici urbani in modo da garantire una sempre rinnovata linfa creativa. Il carattere sperimentale e prototipale di questa proposta restituisce al luogo una forte identità distintiva rispetto agli altri edifici pubblici cittadini connotati da usi stabili e definiti.

Le finalità che quindi l’Amministrazione Comunale intende perseguire sono: la promozione di nuove forme collaborative di gestione, che offrano “luoghi di opportunità” dove stimolare il civismo urbano, verso una città aperta e inclusiva, grazie ad un approccio basato sulla sussidiarietà e la collaborazione fra istituzioni, singoli cittadini, comunità informale e enti del Terzo Settore e la sperimentazione di forme di aggregazione sociali, artistiche, culturali, creative rivolte in particolare ai giovani.