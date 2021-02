Pubblicato l’avviso per l’esenzione dal ticket sanitario 2021: domande da presentare esclusivamente on line

Anche per l’anno 2021 il Comune di Parma emana l’avviso pubblico per la concessione dell’esenzione ticket per indigenza dalle Prestazioni sanitarie, per la presentazione delle domande nel periodo dall’8 febbraio al 30 novembre 2021.

L’esenzione al Ticket è una misura a supporto dei nuclei, o persone singole, che si trovano in una situazione di disagio economico-sociale nel pagamento dei ticket sanitari su visite specialistiche ed esami diagnostici (ad esclusione degli accessi al pronto soccorso) usufruite presso le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche o private accreditate di Parma.

Per il 2021 la domanda va presentata esclusivamente on line accedendo all’apposita sezione Servizi On Line del Portale Internet del Comune di Parma, al seguente link:

https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Servizi-Sociali.aspx

Possono presentare richiesta di esenzione al Ticket per indigenza a partire da oggi, 8 febbraio 2021, i cittadini residenti nel Comune di Parma in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione al SSN Servizio Sanitario Nazionale;

Cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;

ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore o uguale a € 7.500,00 ;

; patrimonio mobiliare di valore non superiore ad € 6.000,00 per persona sola, a € 8.000,00 per due persone e a € 10.000,00 per oltre due persone;

patrimonio immobiliare di valore non superiore a € 20.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

L’esenzione ticket concessa dal Comune ha validità annuale (fino al 31/12/2021) e può essere utilizzata per prestazioni diagnostico strumentali presso strutture sanitarie pubbliche e/o centri privati accreditati dell’Ausl di Parma e non copre le spese per gli accessi al Pronto Soccorso .

L’esenzione al Ticket può essere richiesta fino al giorno 30 novembre 2021, tramite presentazione della domanda esclusivamente on line.

Per informazioni e assistenza per la presentazione della domanda on line è possibile contattare il numero di protezione sociale tel. 0521 218970.