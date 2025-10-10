10 Ottobre 2025

Puliamo il Mondo 2025: tutti al Parco Ducale per una giornata di volontariato ambientale

Sabato 11 ottobre, Legambiente invita cittadini e bambini a prendersi cura dei “monumenti viventi” della città

di Tatiana Cogo

Torna a Parma Puliamo il Mondo, l’iniziativa nazionale di volontariato organizzata da Legambiente per la cura dell’ambiente. Quest’anno l’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre al Parco Ducale, con ritrovo alle 10 al ponte Verdi. L’iniziativa è aperta a tutti: adulti e bambini potranno partecipare alla pulizia e raccolta dei rifiuti, con sacchi, guanti e pinze forniti dagli organizzatori.

L’edizione parmigiana è promossa dal circolo Legambiente Parma, in partnership con Fragile Festival e con la collaborazione dei Monnezzari e Pantarei, con il patrocinio del Comune di Parma.

“Quest’anno invitiamo tutti al Parco Ducale – dichiara Chiara Bertogalli, presidente di Legambiente Parma – per onorare i parchi cittadini, preziose oasi che necessitano di cure costanti. Il nostro gesto simbolico, ma concreto, è un messaggio di amore e rispetto per il ‘grande vecchio’ della città, il Parco Ducale, e per noi stessi. Vogliamo sensibilizzare sull’abbandono dei rifiuti e ricordare che anche piccole azioni quotidiane contano per contrastare la crisi climatica”.

Secondo Bertogalli, oltre alla pulizia straordinaria, è fondamentale sensibilizzare i frequentatori abituali, prevedere raccolte costanti nei weekend e promuovere azioni dissuasive da parte della Polizia Municipale per sanzionare chi abbandona rifiuti, dai mozziconi di sigaretta alle bottiglie di vetro.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per cittadini di tutte le età di contribuire alla cura dei polmoni verdi della città, preservando aree come il laghetto e la fontana del Trianon, e partecipando attivamente alla salvaguardia del patrimonio naturale urbano.

