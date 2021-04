Pulizie di primavera a Parma, Occhi: “Finalmente, abbiamo perso 9 anni”

“Bene le operazioni di pulizia straordinaria sulle dorsali principali di accesso alla città, ma abbiamo perso nove anni”. Così il capogruppo in consiglio comunale e consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi ha commentato “Pulizie di Primavera”, la serie di interventi che prenderà il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

“L’amministrazione ha impiegato quasi un decennio per fare la cosa più banale per risolvere il problema dei rifiuti abbandonati ai margini della strada, trovando finalmente un’intesa con Anas, Provincia e Iren” ha spiegato l’esponente del Carroccio che, lo scorso novembre, aveva sollevato la questione attraverso un’interrogazione.

“Solo qualche mese fa l’assessore Tiziana Benassi aveva risposto che non era possibile fare nulla di risolutivo. E recentemente ho proposto una modifica ad una mozione per chiedere incentivi per i proprietari di campi, costretti a tenere strade e canali di scolo sgombri da rifiuti, con l’obiettivo di non gravare sui privati per queste operazioni di pulizia” ha aggiunto il leghista.

“Dall’amministrazione la risposta è stata puntualmente negativa, salvo poi presentare l’operazione alla stampa, senza farne alcun cenno in via preliminare alla commissione Ambiente. Siamo quindi soddisfatti che finalmente il Comune abbia deciso di risolvere il problema. Certo è che la Lega in consiglio comunale, che da anni si batte per dare una risposta ai cittadini sul tema dell’abbandono dei rifiuti, poteva essere coinvolta” ha concluso Occhi.