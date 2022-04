“Pulizie di Primavera” domenica 10 aprile: raccolta rifiuti organizzata da Plastic Free

Domenica 10 aprile è in programma la raccolta rifiuti promossa dai referenti dell’Associazione Plastic Free sezione provinciale P.Ghidini, R.Manco, C.Tardini, F.Prevedi e V.Nuti in concomitanza con iniziative promosse a livello nazionale, nella cornice del patto di collaborazione Pulizie di Primavera sottoscritto con il Comune di Parma, finalizzato a contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati grazie all’impegno dei cittadini volontari.

La raccolta, coordinata dal Settore Ambiente e in raccordo con IREN, si svolgerà in località Parma Retail con ritrovo alle ore 10:00 in Via James Watt (lato nord).

E’ importante la collaborazione di tutti per mantenere un ambiente urbano decoroso e pulito.

Vi aspettiamo numerosi! Per info e registrazione: www.plasticfreeonlus.it