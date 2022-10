Pulizie di Primavera domenica 23 ottobre nel Parco Ducale

Parte da Mc Donald’s l’invito ad un nuovo appuntamento di “Pulizie di Primavera” il patto di collaborazione tra associazioni e cittadini che ha l’obiettivo di contrastare il littering, ossia il fenomeno dell’abbandono incivile di rifiuti nelle zone urbane.

Il progetto promosso dal Comune di Parma, Settore Partecipazione, attua iniziative volte a migliorare la nostra città e a sensibilizzare i cittadini alla cura del bene comune. La prossima domenica sarà quindi ripulito il Parco Ducale, luogo simbolo della nostra città, dalle 10 dai volontari (ritrovo all’ingresso di Via Kennedy).

Per questa iniziativa il patto di collaborazione vede la presenza attiva di McDonald’s (nei suoi punti ristorazione di Via Emilia Ovest, di San Leonardo e Via Emilia Est si possono avere informazioni ed effettuare adesioni) e Utilititalia e FISE ASSOAMBIENTE.