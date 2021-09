Quale progetto di città per quale candidato? Torna il Talk di Parma 22 32 con Lavagetto (Pd), Zanaga (IV), Possibile e WWF

Dopo la pausa estiva torna, questa volta dal vivo, il Talk di Parma 22 32, per riaprire il dibattito politico sul futuro della città e ospitare le voci di “chi non va in tv”. Tre appuntamenti tematici, un’ora e mezza di dialogo fra coloro che vogliono immaginare un futuro diverso e di discontinuità per Parma. “Quale progetto di città per quale candidato?” è il titolo scelto da Parma 22 32 per questa iniziativa, che riprende il percorso svolto on line nella prima metà dell’anno con il laboratorio tematico e il talk show sul canale Facebook.

Nel quadro di un dialogo aperto con le forze del centrosinistra allargato e di chi non vuole limitarsi alla ricerca di strategie elettorali precostituite, ma vuole mettere idee, visioni e progettualità a servizio della città, Parma torna al centro della scena.

La città nei suoi spazi, le persone che la vivono, il suo potenziale attrattivo.

Intervista e modera Francesco Dradi, giornalista.

Appuntamento, a partire dal 14 settembre, ogni martedì sera, alle ore 18.30 al Parco Bizzozzero.

“Il governo del territorio” (urbanistica, mobilità, ambiente)

Martedì 14 settembre

“I bisogni e i servizi” (sociale, lavoro e scuola)

Martedì 21 settembre

“La cultura, post capitale” (cultura, turismo)

Martedì 28 settembre

Ospiti già confermati della prima serata saranno Lorenzo Lavagetto (capogruppo Pd), Rolando Cervi (WWF), Carlo Quintelli (Università Parma), Chiara Bertogalli (Possibile, Parma 22 32), Francesco Zanaga (Italia Viva).

Parma 22 32 è un laboratorio di discussione politica sul futuro di Parma, promosso da Chiara Bertogalli, Caterina Bonetti e Manuel Marsico, nato dal desiderio di guardare a un futuro di ampio respiro per la città mettendo al centro le politiche ambientali, del lavoro e dello sviluppo, di welfare.