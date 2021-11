Qualità della vita, Occhi (Lega): “Parma trainata dalla provincia. Pizzarotti non consideri il piazzamento un viatico di fine mandato”

“Pizzarotti non consideri il piazzamento di Parma in vetta alla classifica sulla qualità della vita come un viatico di fine mandato. Sappiamo che il nostro territorio ha ottimi dati di base legati alla nostra laboriosità, al tessuto imprenditoriale e, soprattutto, al peso che giocano i Comuni della Provincia”.

Così il capogruppo in consiglio comunale della Lega Emiliano Occhi ha commentato il risultato del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021 realizzato da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunto alla 23esima edizione.

“La nostra città sconta un problema di sicurezza endemico e quindi non bisogna adagiarsi sugli allori” ha messo in guardia il consigliere del Carroccio.

“Pizzarotti e la sua Giunta non esultino: Parma è andata al traino del proprio tessuto storico così come il Comune capoluogo è stato trainato dalla Provincia” ha concluso Occhi.