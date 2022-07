Quando la nave dell’aeroporto affonda, i musicisti devono continuare a suonare (di Marco M. Freddi)

Quando la nave affonda, i musicisti devono continuare a suonare.

È questo il primo pensiero guardando le immagini dell’aperitivo in pista per il lancio dell’aeroporto di Parma, dei commenti moralistici e dei pettegolezzi, di chi c’era o chi non c’era, di come vestivano o di quante erano le “ballerine o i nani”, non mi occupo.

Le anime belle di Parma, quelle che puntano sempre il dito riuscendo a non veder mai la luna, dovrebbero spiegare perché sul Titanic tutti ballavano mentre la nave affondava e mentre non riusciamo a modificare ad un po’ della nostra impronta, questo pianeta affonda.

Tutti felici i parmigiani, di destra e di sinistra perché da Parma, dall’aeroporto di Parma, raggiungiamo per qualche mese Olbia, Trapani, Cagliari, Figari, Lampedusa e Sharm el Sheik e Malta.

Non c’è la consapevolezza che non possiamo permetterci – per il futuro dei nostri figli – un aeroporto ogni 50km, la nave ha già iniziato lentamente ad affondare e nonostante questa sia notizia certa, tutti continuano a vivere le loro giornate come prima, come quando tutto andava bene, esattamente come prima.

Non è la questione Cargo il punto, sappiamo che la questione è la chiusura dell’aeroporto di Parma e di tantissimi altri aeroporti in Italia, inutili, dannosi, non sostenibili economicamente e dal punto di vista ambientale e fintanto che la nostra idea di sostenibilità è quella del fine settimana guardando a Greta ed il lunedì prendiamo un aereo da Parma, sosteniamo la quarta corsia dell’autostrada, il raddoppio della via Emilia e tutti quegli investimenti che non portano ad una vera transizione ecologica, la nave, continuerà lentamente ad affondare.

Tutti felici i parmigiani, di destra e di sinistra, perché da Parma, dall’aeroporto di Parma, raggiungiamo per qualche mese Olbia, Trapani, Cagliari, Figari, Lampedusa e Sharm el Sheik e Malta nonostante abbiamo a 100km a nord un aeroporto così come in direzione sud.

Quasi tutti felici.

Come sul Titanic, un piccolo gruppetto di passeggeri si accorge che qualcosa non va, tenta di fare qualcosa, di renderne consapevoli gli altri.

Ma essi si accorgono ben presto che non c’è modo.

Intorno a loro continuano a vedere facce serene, spensierate, allegre.

E la nave continua ad affondare.

Il Comune di Parma ha nel suo regolamento lo strumento del referendum cittadino ma la proposta di indire un referendum non trova molti cittadini sostenitori, neppure tra i NO Cargo.

Paternalistici moralizzatori di destra così come di sinistra, ci spiegano come funziona la vita, se moralmente è giusto cenare in mille o far vestire le donne presenti all’aperitivo con abiti meno scollati, cosa sia giusto e cosa sbagliato ma la realtà è che il Re è nudo e mentre la nave affonda, nudi sono i moralizzatori di destra e di sinistra.

MarcoMaria Freddi

Cittadino di Parma