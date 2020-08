“Quando tutto diventò blu”, concerto a fumetti con Alessandro Baronciani: sabato 29 al “Circolo Arci Colombofili”

Sabato 29 agosto, al “Circolo Arci Colombofili” di Parma, appuntamento con

“Quando tutto diventò blu”, la graphic novel cult di Alessandro Baronciani, diventata un concerto a fumetti con Suner, il project festival targato Arci Emilia Romagna. Il progetto curato da Alessandro Baronciani e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), vedrà sul palco anche Daniele Rossi al violoncello e avrà come voci Ilaria Formisano (GOMMA), HER SKIN e HÅN che interpreteranno pezzi originali, scritti per il concerto disegnato, e altri pezzi del loro repertorio.

Suner è un progetto sviluppato da Arci Emilia Romagna in collaborazione con i comitati territoriali Arci, 37 circoli della regione ed è realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna.

A sonorizzare i disegni live di Baronciani saranno CORRADO NUCCINI dei Giardini di Mirò e il violoncellista Daniele Rossi, mentre a dare voce ai testi saranno due nomi noti nella scena indie: Ilaria Formisano dei GOMMA, band post punk con due album all’attivo e concerti tra Italia – hanno accompagnato anche Calcutta – ed estero, ed HER SKIN, progetto di Sara Ammendolia che negli ultimi anni l’ha portata a condividere il palco con Motta e Zen Circus. Ospite di questa serata HÅN, giovanissima cantante rapper italiana che si ispira alle atmosfere oniriche del Nord Europa ed è pronta a spiccare il volo con il nuovo singolo Jenny. Le tre giovani artiste interpreteranno pezzi originali, scritti per il concerto disegnato, e altri brani del loro repertorio.

Protagonista di “Quando tutto diventò blu” è Chiara, che ama il mare e le immersioni ma un giorno si sente come soffocare sott’acqua. Chiara ha paura di tante cose, ma soprattutto di ammettere di avere un problema. Desidera fortemente che qualcuno dia un nome alla sua malattia per non dover ammettere di avere paura della paura. Alessandro Baronciani scrive un racconto così intimo da sembrare il diario di una persona vera e accompagna la giovane protagonista in un percorso che la porta a riconoscere di soffrire di attacchi di panico e superarle.

Nel rispetto delle attuali normative contro la diffusione del Covid-19, l’ingresso sarà contingentato con POSTI A SEDERE LIMITATI conformi alle disposizioni vigenti in merito al distanziamento interpersonale.

► Ingresso riservato soci Arci

► Apertura Circolo ore 20:30

► Inizio spettacolo ore 21:30

► Per prenotazioni e informazioni: 348-2467211