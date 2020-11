Quarantene e tamponi in programma per alcune classi e sezioni di 16 scuole tra città e provincia

Nell’ultima settimana (da venerdì a ieri), i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Parma sono stati impegnati nella gestione di casi di coronavirus che hanno coinvolto alcune scuole di Parma e provincia.

A seguito delle indagini epidemiologiche eseguite, i sanitari hanno disposto la quarantena in varie classi e sezioni di 16 scuole tra città e provincia: a Parma, una sezione del nido Cappuccetto rosso, una sezione dell’asilo Gelsomino, una sezione della scuola dell’infanzia I Girasoli, una sezione della scuola dell’infanzia Monumento ai caduti, due classi della scuola elementare Newton-Albertelli, una classe della scuola media Don Cavalli, una sezione dell’istituto Enaip, una classe dell’Ipsia Primo Levi, una classe del Liceo Marconi, una classe del Liceo Toschi e tre classi dell’Itis Leonardo da Vinci. In provincia, è stata disposta la quarantena per una sezione della scuola dell’infanzia Belloni di Colorno e, nello stesso istituto, di una classe della scuola primaria, una sezione della scuola dell’infanzia Don Fava di Basilicanova, due classi della scuola primaria di Albareto, una classe della scuola media Zani di Fidenza. In queste classi e sezioni alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone.

Sono stati altresì riscontrati isolati casi di positività in queste scuole, a Parma: all’asilo Chieppi, all’asilo Millecolori, alla scuola dell’infanzia Tartaruga, alla scuola elementare Albertelli-Newton, alla scuola media Vicini (IC Micheli), all’Istituto Enaip, all’Istituto Bodoni, al liceo Bertolucci, all’Istituto Comprensivo Bocchi, alla scuola Bottego, alla scuola elementare Corazza, all’Istituto Formafuturo, all’IPSIA, all’Istituto Giordani, all’Itis Galilei, all’Itis Da Vinci, alla scuola media La Salle, al liceo Romagnosi, al liceo Maria Luigia, all’Istituto Martiri di Cefalonia, all’Istituto Melloni, alla scuola elementare Palli, al Liceo Sanvitale, alla scuola media Toscanini, al liceo Toschi, al liceo Ulivi, al liceo Marconi; in provincia: all’Istituto Verdi di Corcagnano, all’Istituto Alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore, alla scuola media Barezzi di Busseto, alla scuola primaria Belloni di Colorno, alla scuola Berenini di Fidenza, alla scuola elementare Borghetto (IC di Noceto), alla scuola media Carrozza di Salsomaggiore, all’Istituto Gadda di Langhirano, alla scuola Galaverna di Collecchio, all’Istituto Bocchialini di San Secondo Parmense, alla scuola elementare Ongaro di Fidenza, all’Istituto Paciolo di Fidenza, alla scuola media Falcone e Borsellino di Torrile, alla scuola media Rodari di Fontanellato, alla scuola elementare di Solignano.

In queste scuole, nelle classi dove sono stati rilevati isolati casi di positività al coronavirus, l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.