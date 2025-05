Quartiere Lubiana: pannelli artistici “Sguardi di Cura” alla Casa della Comunità

Sono stati inaugurati ieri pomeriggio, alla Casa della Comunità del quartiere Lubiana, i pannelli artistici realizzati nell’ambito del progetto “Sguardi di Cura”. L’iniziativa ha coinvolto ragazze e ragazzi del quartiere in un percorso creativo e partecipativo volto a promuovere il senso di comunità e trasformare la percezione della Casa della Comunità da semplice presidio sanitario a spazio vivo e inclusivo.

All’inaugurazione ha partecipato l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma, Ettore Brianti, insieme ai rappresentanti delle realtà promotrici, agli educatori, alle giovani e ai giovani protagonisti del progetto.

Realizzato con il sostegno di Parmawelfare e in collaborazione con le educatrici del Centro Giovani Federale, il progetto ha previsto una serie di laboratori durante i quali i giovani e le giovani si sono confrontati sul tema della “cura”, intesa come attenzione all’altro, ascolto e costruzione di legami. Le riflessioni emerse sono state poi tradotte in opere artistiche, oggi esposte all’interno della struttura.

“Sguardi di Cura dimostra come sia possibile generare comunità attraverso il dialogo e la creatività dei giovani – ha dichiarato l’Assessore Ettore Brianti. Questo percorso ha dato voce e spazio ai ragazzi, rendendoli protagonisti nella valorizzazione di un luogo pubblico. La Casa della Comunità si afferma così come presidio vivo, espressione autentica delle energie del territorio”.

Nel corso della giornata è stato presentato anche un plastico del quartiere, realizzato dall’Associazione Fablab Parma in collaborazione con il Centro Educativo Territoriale, a partire da un lavoro condiviso con famiglie, ragazze e ragazzi. Il progetto ha permesso di mappare risorse, servizi e spazi significativi del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del quartiere e promuovere relazioni più forti e solidali.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale per una Casa della Comunità sempre più partecipata, accogliente e rappresentativa della cittadinanza, valorizzando il contributo attivo di tutte le generazioni.