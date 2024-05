Quartiere Molinetto: al via lavori riqualificazione esterna dell’Argonne

Sono iniziati i lavori di riqualificazione degli ambienti esterni del Centro Civico “Argonne”, nel quartiere Molinetto di Parma. Questo intervento mira a restituire alla comunità uno spazio rinnovato e fruibile, completando il processo di rilancio e valorizzazione dell’edificio già avviato con i recenti interventi di miglioramento sismico.

In particolare, il progetto prevede una serie di interventi mirati a migliorare l’estetica e la funzionalità delle aree esterne, fra cui: realizzazione di una nuova recinzione perimetrale metallica per una maggiore sicurezza; stesa e modellazione di terra da coltivo, con semina del prato e predisposizione per un eventuale impianto di irrigazione e punto presa acqua per la fontana esistente, per rigenerare l’area verde; fornitura e messa in opera di pavimentazione in autobloccanti, per creare nuovi spazi pedonali; realizzazione di un nuovo cancello carrabile e pedonale all’ingresso principale su via Argonne; pavimentazione in gres a bassissimo spessore sull’attuale marciapiede grezzo in cemento armato, per migliorare l’estetica e la funzionalità delle aree pedonali.

“Continua il nostro impegno per il rilancio del Centro Argonne, un vero punto di riferimento per il quartiere e la comunità tutta. Grazie a questi lavori, l’Argonne sarà ancora più accogliente per le associazioni culturali e assistenziali, e tornerà pienamente a essere il luogo di socialità che è sempre stato” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.