“Quartieri in Festa” all’Oltretorrente

di Andrea Marsiletti

Prosegue l’edizione autunnale di “Quartieri in Festa” che questo fine settimana vedrà protagonista il quartiere Oltretorrente.

Il terzo appuntamento della rassegna sarà una festa che unirà studenti – grazie al progetto Lettrici e Lettori di Costituzione del Liceo Marconi – residenti, associazioni di volontariato, cittadine e cittadini, in uno dei quartieri simbolo della città.

Si inizia sabato 4 ottobre in Piazza delle Barricate alle 17:30 con l’incontro con il giornalista Stefano Nazzi che presenterà il suo ultimo libro “Predatori” in dialogo con Giuseppina Paulillo, medico psichiatra dell’AUSL di Parma. A seguire alle 20:30 si svolgerà la tradizionale cena solidale presso l’Oltre Lab e parte dell’incasso sarà devoluto a sostegno dell’Associazione “Parma per gli altri” per progetti legati ad apicoltura e orticoltura in Etiopia. La partecipazione alla cena è con prenotazione obbligatoria. Maggiori dettagli sono disponibili nella locandina allegata.

Domenica 5 ottobre dalle ore 10:00 alle 20:00 via D’Azeglio e via Imbriani si animeranno di suoni e colori con danze, laboratori creativi, giochi per bambini e mercatini artigianali. La mattinata si aprirà con la Passeggiata geografica guidata dal professor Carlo Gemignani (dalle 10 alle 12 da Piazzale Corridoni) e il Migrantour a cura di Ciac Impresa Sociale ETS (con iscrizione gratuita via mail migrantour.parma@gmail.com). Saranno inoltre allestite in via Imbriani le mostre Sfumature illustrate della parmigianità a cura di The Parmigianer e Artisti si nasce non si diventa a cura dell’associazione Nontiscordardime ODV.

Nel pomeriggio, dalle 15, presso l’Oltre Lab di via Imbriani gli studenti e le studentesse del Liceo Marconi presenteranno “Lettrici e lettori di costituzione” il progetto partecipativo a difesa dei valori della Costituzione.

Dalle ore 16 alle 19, spazio alla danza e alla musica con le esibizioni di danze popolari della scuola Terra di danza, di tango dell’associazione “Voglia di tango”, di balli swing a cura dell’associazione Swing Dance Society e un’esibizione di tamburi giapponesi dell’associazione La Luna e i Tamburi. Per tutta la giornata inoltre ad arricchire la festa ci sarà l’intrattenimento musicale di Graziano Mazzoli con canti parmigiani in via D’Azeglio, alle ore 15:30 il concerto del Coro delle Tradizioni Popolari “Renzo Pezzani” presso Latteria 66 e infine alle ore 17.30 il concerto della band Soundcolor presso l’Oltre Lab.

Per chi ama la creatività e la sostenibilità invece ci saranno tutto il giorno workshop di acquerelli, laboratori di ceramica, swap party di vestiti per o più piccoli e laboratori sul compostaggio.

Questa edizione si arricchisce inoltre della collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che per questa tappa con l’iniziativa Un albero ti aspetta distribuirà gratuitamente piantine regionali a partire dalle 16:30.

“Quartieri in Festa” è ideata dall’Assessorato alla Partecipazione, all’Associazionismo e ai Quartieri del Comune di Parma in collaborazione con le associazioni e i Laboratori di quartiere, ACER, Ascom Confcommercio Parma, Verdi OFF e Chiesi Farmaceutici e organizzata da Edicta, in collaborazione con Bizzozero Cittadella Solidale, CDV Parma, Turbolenta e Centro Interculturale di Parma.

