“Quartieri in festa”: in settembre cene e feste per consolidare lo spirito di comunità

“Quartieri in festa” è il titolo della rassegna promossa dall’Assessorato ai Quartieri, Partecipazione ed Associazionismo del Comune di Parma, guidato da Daria Jacopozzi, in cui diversi quartieri della città saranno protagonisti con feste e cene. Un’occasione per stare insieme, per rivitalizzare le singole realtà e consolidare lo spirito di comunità.

Un progetto di animazione dei quartieri che favorisce la coesione sociale e la cittadinanza attiva.

La rassegna è stata presentata, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dall’Assessora ai Quartieri, Daria Jacopozzi, da Mariano Meli Presidente dell’Associazione Montanara Insieme – Associazione di Quartiere; da Elvira Lashi per il Quartiere Pablo, Associazione Forum Donne Indipendenti che fa parte del patto di collaborazione “Io sono Pablo” e da Giuseppe Massari del tavolo cultura San Leonardo e membro dell’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo.

“Si tratta di un progetto che nasce dal basso – ha spiegato l’Assessora Jacopozzi – e coinvolge diverse realtà di ogni quartiere, da quelle legate al commercio alle associazioni di volontariato ed anche il mondo della scuola. Saranno occasione di festa e di condivisione per promuovere alcuni temi tra cui quello della pace, valorizzare la cittadinanza attiva e la cittadinanza globale, con la possibilità di presentare progetti di solidarietà di caratura internazionale”.

Soddisfazione è stata espressa da Mariano Meli Presidente dell’Associazione Montanara Insieme, Elvira Lashi per il Quartiere Pablo e da Giuseppe Massari del tavolo cultura San Leonardo che hanno rimarcato “il carattere innovativo di una proposta che vede i Quartieri protagonisti, li fa sentire parte della città, nel segno dell’inclusione e della solidarietà. Saranno occasione per rivitalizzarli con iniziative coinvolgenti e condivise”.

Cene e feste saranno occasioni di incontro, di scambio e di crescita, grazie alla possibilità di conoscersi e stare insieme, per incrociare esperienze ed attivare relazioni. Un modo per rafforzare l’identità dei quartieri, il senso di appartenenza dei cittadini al territorio e per dare nuovo slancio all’impegno civico nell’ambito del volontariato e dell’associazionismo locale, che riveste un ruolo chiave per la città.

Programma. “Quartieri in festa” si svolgerà in quattro tappe, in altrettanti quartieri secondo il seguente calendario:

2-3 settembre Quartiere Pablo (area piazzale Pablo e limitrofe)

9-10 settembre Quartiere Oltretorrente (Strada M. d’Azeglio)

16-17 settembre Quartiere Montanara (Via Montanara e limitrofe)

23-24 settembre Quartiere San Leonardo (Via Trento e via San Leonardo)



Ciascuna tappa si articola su due giornate: il sabato sera vedrà il quartiere coinvolto in una cena benefica organizzate da realtà del quartiere, la partecipazione sarà aperta a tutti e prenotabile attraverso associazioni e attività commerciali di ciascun quartiere. Il ricavato sarà devoluto ad un progetto di solidarietà internazionale. La domenica si terrà la festa vera e propria con la pedonalizzazione dell’asse stradale principale del quartiere dove saranno collocate le bancarelle delle associazioni, dei gruppi di volontariato e di promozione, con spazi per le attività ludiche e artistiche promosse dalle realtà di ciascun quartiere e dal Comune, grazie ai fondi del bando Pace.

Le attività commerciali, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, saranno invitate all’apertura straordinaria e ad animare la giornata con proprie iniziative per sottolineare sia l’appartenenza al quartiere, che il fondamentale ruolo di vicinato e di presidio sociale.

Il programma è work in progress e chi fosse interessato a dare il suo contributo può scrivere a: partecipazione@comune.parma.it