Quattro furti in centro in un giorno solo: denunciata una 42enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una 42enne, che a seguito degli accertamenti e verifiche svolte è ritenuta la presunta responsabile di quattro distinti furti, commessi nello stesso giorno, in alcuni negozi e farmacie del centro città.

Nel pomeriggio del 28 febbraio, una pattuglia dei Carabinieri di San Pancrazio è intervenuta presso un negozio d’abbigliamento del centro città in quanto l’addetto alla sicurezza aveva segnalato al 112 di aver fermato una donna. L’addetto alla sicurezza era intervenuto in prossimità dell’uscita dell’attività commerciale per il controllo degli scontrini notando che dallo zaino della donna si intravedeva merce riconducibile al negozio, ma che la donna dichiarava essere sua.

I Carabinieri hanno approfondito il controllo accertando, dalla visione dei filmati di videosorveglianza e ascoltando i testimoni, che la merce in questione ovvero prodotti cosmetici costituiti da trucchi e rossetti, del valore di circa 123 euro, era effettivamente di proprietà del negozio e che la donna se ne era appropriata poco prima nascondendola nello zaino.

Durante il controllo, la donna, identificata in una 42enne italiana residente fuori provincia, è stata trovata anche in possesso di ulteriore merce cosmetica ancora confezionata, senza poter fornire chiarimenti o prove d’acquisto. I Carabinieri hanno quindi avviato una complessa attività d’indagine che ha velocemente permesso di accertare e ricostruire che tali prodotti cosmetici, del valore totale di quasi 400 euro, erano stati sottratti da un supermercato e da due farmacie del centro, tutti nella stessa giornata.

Secondo quanto ricostruito la 42enne, sarebbe giunta a Parma nella giornata del 28 febbraio con un treno proveniente da Piacenza dopo essere scesa alla stazione, avrebbe compiuto i furti proseguendo nel centro città, colpendo da nord a sud le attività commerciali che trovava sul suo tragitto.

La merce è stata restituita ai legittimi esercenti, che non si erano accorti del furto, esprimendo contestualmente la volontà di procedere penalmente nei confronti della presunta responsabile.

A conclusione degli accertamenti, raccolti tutti gli elementi probatori, la 42enne risultata già gravata da vicende di polizia per delitti contro il patrimonio è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’odierna indagata è allo stato, solamente indiziata di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

