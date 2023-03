Quei bruciori di Occhi e Rainieri (di Asdente)

La Thaumetopoea pityocampa, nota ai più come “processionaria”. è un parassita del pino che, in caso di contatto, risulta urticante per gli animali e l’uomo, causando bruciore: per questo i toscani, maestri della lingua italiana, indicano la processionaria con l’eloquente appellativo di “Brucione”.

In realtà ciò accade di rado, almeno per l’uomo, perché i Brucioni si muovono per lo più di notte. Ma i consiglieri regionali Fabio Rainieri ed Emiliano Occhi soffrono d’insonnia e, non sapendo come tirare l’alba, vagano nottetempo per le pinete ed è così che probabilmente, come apprendiamo dalla stampa, sono entrati in contatto (Ahi! Ahi!) con qualche Brucione nel parco di Via De Sica.

Li per lì non ci hanno fatto caso (il disturbo si avverte il giorno successivo al contatto) ma al primo bruciore hanno reagito da par loro: “Sono andati dal medico” – direte voi – o dal farmacista!” Troppo semplice! Forti delle loro prerogative istituzionali hanno presentato una interrogazione: vogliono sapere se il Comune di Parma ha effettuato la profilassi specifica che peraltro, come gli stessi Rainieri e Occhi asseriscono, non è obbligatoria. Ed è probabile che non sia stata fatta, altrimenti Occhi e Rainieri non si sarebbero urticati! Ma la risposta tarderà a venire perché l’interrogazione l’hanno rivolta….. “Al Comune!” direte voi.

Troppo semplice! L’hanno chiesto alla Regione, che a questo punto lo chiederà al Comune, che lo dirà alla Regione, che lo dirà ai due urticati, che lo diranno a tutti noi che, finalmente, acquisita questa cruciale informazione, potremo metterci il cuore in pace. Nel frattempo il bruciore di Bocchi e Rainieri si sarà placato, o almeno glielo auguriamo. Ma le uscite notturne dei Brucioni continueranno per cui consigliamo ai due di evitare di notte le pinete, soprattutto quelle in cui è presente il Pinus nigra, pianta preferita dai simpatici animaletti. Non si sa mai….

Adsente