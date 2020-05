Questa notte scossa di terremoto (magnitudo 2.8) avvertita in tutta la pedemontana con epicentro a Sala Baganza

Dopo lo sciame sismico di ieri mattina e pomeriggio che ha attraversato la Pedemontana di Parma (vedi foto), questa notte alle ore 02 è stata avvertita una scossa più forte di magnitudo 2.8 con epicentro a Sala Baganza.

Fra i Comuni della zona che hanno avvertito la scossa, oltre a Sala Baganza, Parma, Montechiarugolo, Lesignano de’ Bagni, Collecchio, Traversetolo.

Il terremoto, dal movimento tellurico, pare non abbia causato danni a persone o cose.

La scossa è stata sentita forte anche nei comuni reggiani della Val’Enza, tanto che nel cuore della notte a Montecchio molta gente è scesa in strada.

Nello sciame sismico di ieri e oggi in Pedemontana si è passati da scosse di magnitudo 2 a scosse di magnitudo 3.

Si ricorda che ogni volta che la magnitudo sale di una unità l’energia aumenta non di una, ma di circa 30 volte. In altre parole, rispetto a un terremoto di magnitudo 1, un terremoto di magnitudo 2 è 30 volte più forte, mentre uno di magnitudo 3 è 30 per 30 volte, cioè 900 volte più forte!