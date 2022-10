Questionario on line dell’Amministrazione per migliorare i servizi digitali del Comune

Da lunedì 17 ottobre cittadini ed imprese di Parma avranno un’opportunità in più per migliorare il dialogo con l’Amministrazione compilando il questionario reperibile al seguente link: https://panel.forumpa.it/limesurvey/index.php/379741?lang=it

Sarà possibile rispondere a 18 domande incentrate sui servizi digitali offerti attualmente dall’Amministrazione con l’obiettivo di indagare modalità di accesso, livello di utilizzo e soddisfazione di questi servizi da parte dei cittadini, al fine di raccogliere informazioni utili per il loro miglioramento.

“Si tratta di un’occasione importante in cui cittadini e imprese possono dare un contributo determinante per migliorare i servizi digitali del Comune – spiega l’Assessora alla Transizione Digitale, Caterina Bonetti – per questo auspico che tutti diano il loro contributo. La transizione digitale è anche un processo partecipato che si fonda sulle istanze dei vari portatori di interesse in un rapporto di dialogo e biunivoco tra cittadini, imprese e Amministrazione”.

La raccolta dei dati avverrà in modo aggregato e anonimo e, al termine del periodo di pubblicazione del questionario, verrà fornito un report di analisi dei dati raccolti.

Per rispondere al questionario ci sarà tempo fino al 19 novembre.

Bastano pochi click per dare un contributo importante in questo percorso volto a migliorare il dialogo tra la Pubblica Amministrazione e cittadini utenti. Si tratta di un’occasione importante per dare un contributo personale che avrà risvolti positivi sull’intera comunità.

Il digitale, la cui centralità era evidente già prima della pandemia, ha dimostrato tutta la sua forza negli ultimi due anni, garantendo la continuità dei servizi, ma anche il rapporto e il dialogo con cittadini e imprese in un momento particolarmente difficile, durante il quale ogni amministrazione ha dovuto e saputo reagire, pur non avendo in molti casi la preparazione e gli strumenti adatti. In questo momento è, pertanto, fondamentale conoscere l’opinione dei cittadini e le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi digitali per migliorarne efficacia ed efficienza.

Per questo, il Comune ha lanciato il breve questionario, finalizzato ad indagare l’esperienza di cittadini e imprese nella fruizione dei servizi digitali rilasciati dall’Ente. L’obiettivo è lavorare in sinergia con i vari portatori di interesse, per creare valore comune e avviare politiche di innovazione che rispondano ad esigenze concrete e realmente sentite dagli utenti. Il questionario è uno strumento utile per conoscere che cosa pensano i cittadini dei servizi digitali che utilizzano, ma anche per indagare le prassi di accesso (quante volte si accede a servizi on line, quali servizi sono maggiormente utilizzati), i punti di forza e i limiti dei servizi digitali offerti.

Per la realizzazione del questionario, il Comune di Parma si avvale della collaborazione di FPA e della partecipazione ad ICity Club – L’osservatorio della trasformazione digitale urbana di FPA, una vera e propria community delle città innovatrici che mette a disposizione delle amministrazioni aderenti occasioni di confronto sui temi della trasformazione digitale e dello sviluppo urbano e strumenti di lavoro, materiali e tool per l’interazione con i cittadini come questo questionario.