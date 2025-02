Questura: 28 arresti in città da inizio anno

La Polizia di Stato ha ulteriormente intensificato i servizi preventivi e repressivi dall’inizio dell’anno al fine di infrenare i reati legati alla micro criminalità e la loro recrudescenza.

In tale ottica, sono state tratte in arresto dal gennaio 2025 ad oggi 28 persone nel capoluogo nella quasi totalità per reati contro il patrimonio e per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Contestualmente sono state avviate procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione personali nei confronti di soggetti sospettati di porre in essere comportamenti lesivi della sicurezza pubblica o di soggetti che vivono col provento di attività delittuose.

Tale attività ha condotto all’adozione e alla notifica di 45 provvedimenti di avviso orale da parte del Questore nei confronti di altrettanti pregiudicati.

Sono stati inoltre predisposti ed attuati 10 servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone centrali della città e di ritrovo di pregiudicati.

Detti servizi, supportati anche da personale in borghese appartenente agli Uffici Investigativi saranno ripetuti con regolarità.

Questura di Parma