Questura di Parma: “La Casa di Arianna è stata sottoposta a sequestro penale”

Nella giornata di oggi, verso le ore 05:35, gli agenti della Questura di Parma e gli operanti del Corpo dei Vigili del Fuoco sono intervenuti, al Viale Tanara di Parma, presso la struttura “Casa di Arianna”, luogo in cui venivano ospitati disabili e malati psichiatrici, per la segnalazione di un incendio in corso all’interno dello stabile.

Al momento dell’incendio erano presenti, presso la struttura, tredici ospiti, di cui dodici venivano evacuati dal personale dei VV.FF. e delle Volanti e immediatamente affidati alle cure del personale del 1 1 8; purtroppo, un’ospite della struttura decedeva a causa del rogo.

Dai primi accertamenti effettuati è emerso che la vittima era una donna, classe 1961 , residente nella provincia di Parma ed affetta da una patologia che ne impediva l’autonoma deambulazione.

Non risulta che gli ospiti evacuati dalla struttura siano in pericolo di vita, sebbene due di essi siano stati ricoverati in codice rosso e, poi, sottoposti a specifici trattamenti all’interno delle camere iperbariche dell’Ospedale di Fidenza.

L’attività finora svolta dalle FF.OO. intervenute, coordinate da questo Ufficio, ha evidenziato che l’incendio è divampato nella zona dell’edificio Sita nell’angolo sinistro del piano terra rispetto alla facciata principale.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, anche grazie all’intervento di personale specializzato del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Al momento le fiamme sono state domate e la struttura risulta attualmente sottoposta a sequestro penale.

La vicenda viene sottolineata con diffusione di notizia-stampa apparendo sussistenti le ragioni di pubblico interesse rilevabili dai seguenti elementi:

a) allarme sociale destato dalla gravità del fatto, in seguito al quale decedeva una persona;

b) l’essersi consumata, la vicenda, all’interno della città di Parma, capoluogo già interessato nel recente passato da incendi di significative proporzioni.

Questura di Parma