Questura di Parma, Rosanna Minucci promossa Dirigente Superiore

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella seduta del 24 gennaio 2025, a conclusione dello scrutinio per merito comparativo, ha deliberato la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Dott.ssa Rosanna Minucci, Vicario del Questore di Parma che ha prestato servizio in questa sede dal 4 aprile 2022 ad oggi.

La promozione a Dirigente Superiore della dr.ssa Minucci è il coronamento di una carriera che ha visto impegnato il predetto funzionario in diverse sedi con variegati incarichi, tra i quali Dirigente Digos, Pas, Immigrazione, dirigente di Commissariati Distaccati.

Il Questore di Parma ha ringraziato a nome di tutto il personale la Dr.ssa Minucci, che a breve lascerà la città di Parma, per l’importante e determinante contributo profuso nel garantire le funzionalità dell’intera Questura, per l’attenta gestione dei rapporti sindacali e per l’oculata ed equilibrata sovrintendenza nei numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Questura di Parma