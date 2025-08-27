Questura di Parma, tre espulsioni dal territorio nazionale in meno di una settimana

La Polizia di Stato di Parma, nei giorni scorsi, ha eseguito due provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di due stranieri.

Giovedì 21 agosto 2025, personale dell’Ufficio Immigrazione ha accompagnato alla frontiera aerea di Bologna un cittadino straniero di 43 anni, di nazionalità nigeriana, che verrà rimpatriato nel suo paese d’origine. L’uomo era detenuto presso la Casa Circondariale di Parma in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di danneggiamento seguito da incendio.

Martedì 26 agosto 2025, è stato eseguito un ulteriore provvedimento di espulsione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, come misura alternativa alla pena detentiva residua, nei confronti di un cittadino georgiano di 58 anni. Anche lui era ristretto presso la Casa Circondariale di Parma, in quanto destinatario di una sentenza per immigrazione clandestina.

L’uomo georgiano, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato prelevato questa mattina dalla Casa Circondariale di Parma dall’Ufficio Immigrazione della Questura locale e accompagnato alla frontiera aerea di Bologna, dove è stato imbarcato su un volo diretto al proprio paese d’origine.

Nella mattinata odierna è in corso un ulteriore accompagnamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Bari per un richiedente protezione internazionale condannato.