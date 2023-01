“Raccontare la scienza”, incontri alla biblioteca Pavese: “Per amore delle formiche e di tutto il resto”

Prosegue la rassegna di incontri alla biblioteca Pavese, via Newton 8/A, “Raccontare la scienza, oggi a Parma”, omaggio a Piero Angela. Appuntamento venerdì 3 febbraio 2023, dalle 17.30 alle 19 con: “Per amore delle formiche e di tutto il resto…”.

Relatore Donato Grasso, zoologo, esperto di biodiversità e comportamento animale, docente dell’Università di Parma. Donato Antonio Grasso è Dottore di Ricerca in Etologia. Attualmente insegna Zoologia generale, Etoecologia e Sociobiologia, Conservazione e gestione della fauna; presiede inoltre il Corso di Studi in Scienze della Natura e dell’Ambiente.

La sua ricerca riguarda l’etologia, ecologia e sociobiologia degli insetti, con particolare riguardo alle formiche. Già membro del Direttivo della Società Italiana di Etologia e della Società italiana Biologia Evoluzionistica, è stato Presidente della Sezione Italiana dell’International Union for the Study of Social Insects. Fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Museo Civico di Rovereto e del Comitato Scientifico del WWF Italia. Ha al suo attivo diversi articoli, studi e approfondimenti ed ha pubblicato nel 2018 per Zanichelli “Il formicaio intelligente” e nel 2022 per Utet “Etologia. Lo studio del comportamento animale”

L’incontro sarà l’occasione per approfondire alcuni aspetti legati al mondo delle formiche, microcosmo organizzato, efficiente, collaborativo. Basti pensare che dieci milioni di miliardi di formiche, finemente distribuite in 14.000 specie, hanno colonizzato tutti gli angoli della Terra giocando ruoli cruciali in molti ecosistemi.