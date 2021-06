Raddoppio della Pontremolese: incontro tra Pizzarotti e il Commissario Straordinario Mariano Cocchetti

È stato un incontro proficuo e costruttivo quello che si è svolto nei giorni scorsi tra il Sindaco, Federico Pizzarotti; l’Assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, guidato da Michele Alinovi; l’Assessore Regionale alle infrastrutture e trasporti Andrea Corsini ed il Commissario Straordinario per il Raddoppio della Pontremolese, Mariano Cocchetti.

L’incontro, promosso dall’Amministrazione, ha avuto come fine quello di verificare lo stato della progettazione del raddoppio della Pontremolese, con particolare riguardo al tratto tra Vicofertile e Parma. L’intervento Parma – Vicofertile trova le risorse finanziarie – 266 milioni di euro – nell’ambito del Contratto di Programma tra RFI e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

In particolare, ha spiegato il Sindaco, Pizzarotti, “abbiamo chiesto rassicurazioni sul fatto che il nuovo tracciato della ferrovia, nel tratto urbano, a ovest del Quartiere Mordacci, sia realizzato attraverso la costruzione di una galleria sotterranea, così come era contemplato nei precedenti elaborati progettuali”.

“Il raddoppio della Pontremolese, fondamentale asse ferroviario e corridoio merci per il porto di La Spezia, è sempre stata una priorità per la Regione – ha sottolineato l’assessore Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini – Per questo è stata da subito inserita nelle richieste al Governo come una delle opere da includere nel Pnrr e ha poi trovato disponibilità dei finanziamenti – per un importo di 266 milioni di euro – nell’ambito del Contratto di programma tra RFI e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Ora bisogna però stringere e aggiungere le risorse anche per il tratto mancante. L’infrastruttura è infatti determinante sia per il traffico merci che per tutti i pendolari della zona”.

“Da parte del Commissario Straordinario, Mariano Cocchetti – ha sottolineato l’Assessore Alinovi – è sostanzialmente confermata la precedente impostazione progettuale, salvo un eventuale aggiornamento del nuovo tracciato in corrispondenza della linea Milano-Bologna e del relativo ingresso nella stazione di Parma. Garantiti in ogni caso un impatto significativamente limitato sull’impianto urbano della città e la massima tutela da un punto di vista paesaggistico e ambientale, con risvolti migliorativi importanti come la soppressione dei passaggi a livello di via Volturno e di via Evasio Colli”.

E’ quindi confermata la realizzazione del raddoppio dell’infrastruttura da Vicofertile a via Volturno in affiancamento all’attuale tracciato storico, mentre da via Volturno fino alla strada dei Mercati verrà realizzata una nuova ferrovia, su doppio binario in variante di tracciato (in trincea da via Volturno alla strada Valera di Sopra, per proseguire in galleria artificiale fino alla via dei Mercati), consentendo l’abbandono dell’attuale tracciato che da via Volturno arriva fino a via Savani e che oggi passa in mezzo agli edifici residenziali con le problematiche ben note.

“La tratta storica non più utilizzabile – prosegue l’assessore Alinovi – potrà diventare l’opportunità per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che colleghi il Quartiere Pablo con le aree verdi e sportive limitrofe al Palasport (Raschi), garantendo ai residenti del Pablo un collegamento nuovo, di facile accessibilità, che permetta loro di raggiungere spazi verdi e sportivi in modo agevole e rapido. Abbiamo programmato, in un’ottica di estrema collaborazione, approfondimenti tecnici tra la struttura commissariale, la struttura tecnica della Regione ed i funzionari del Comune per approfondire gli aspetti urbanistici che sarà necessario esaminare”.

L’incontro si è concluso con l’impegno delle Amministrazioni intervenute a presentare il progetto alla cittadinanza ed al Consiglio Comunale entro la fine del corrente anno.