Radio Duchessa festeggia due anni di passione e voce per Parma

Radio Duchessa compie due anni. Nata il 13 novembre 2023, giorno in cui ha acceso per la prima volta i microfoni, l’emittente che racconta ogni giorno Parma e il suo territori,o spegne oggi la seconda candelina con l’entusiasmo di chi ha saputo conquistare una community sempre più ampia.

“Due anni di crescita e di conferme — dichiara l’editore Marco Bussolati —. Abbiamo riacceso a Parma l’amore per la radio e costruito una squadra che crede ancora nella magia di questo mezzo: autentico, diretto, contemporaneo.”

Il 2025 è stato un anno da record per Radio Duchessa, che ha registrato il massimo storico di ascoltatori e ore totali all’ascolto. Una crescita trainata da nuovi programmi, rubriche e collaborazioni con enti, associazioni e istituzioni locali.

Sempre più radicata sul territorio, la radio è anche quest’anno protagonista in diretta dal November Porc, la “staffetta più golosa d’Italia”, portando musica, intrattenimento e il suo inconfondibile spirito parmigiano nella Bassa.

In attesa dell’attivazione dell’impianto DAB+ di Monte Canate (PR), Radio Duchessa prosegue la sua espansione in digital audio broadcasting in Emilia-Romagna. È ascoltabile in streaming dal sito ufficiale radioduchessa.it, tramite app, scaricabile gratuitamente da tutti gli stores digitali (e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto), dagli smart speakers Alexa e Google Home e dall’aggregatore FM-World.

“Radio Duchessa è una voce che unisce — conclude Bussolati —, un segnale che arriva ovunque, ma soprattutto al cuore di chi lo ascolta.”