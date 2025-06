“Ragazze Digitali ER”, apertura del Summer Camp all’Università di Parma

Lunedì 23 giugno alle 9 prenderà il via all’Università di Parma la nuova edizione del Summer Camp “Ragazze Digitali ER”: un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’ente di formazione CISITA Parma nell’ambito del più ampio progetto con cui la Regione Emilia-Romagna, ART-ER e le Università dell’Emilia-Romagna vogliono avvicinare le ragazze più giovani al mondo dell’informatica e della programmazione puntando su un approccio coinvolgente e divertente, con lo scopo di contrastare i divari digitali di genere.

Il Summer Camp durerà dal 23 giugno al 4 luglio.

Saranno presenti all’apertura, nell’aula E della sede didattica di Ingegneria al Campus Scienze e Tecnologie, la Prorettrice con Delega al Diritto allo Studio e ai Servizi agli Studenti Isotta Piazza, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Roberto Menozzi, l’Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale Caterina Bonetti, il Direttore di CISITA Parma Alberto Sacchini, e la Delegata del Dipartimento di Ingegneria e Architettura per l’Orientamento in Ingresso e per le Pari Opportunità e Fasce deboli Giovanna Sozzi, referente scientifica del progetto per l’Università di Parma, che introdurrà i saluti istituzionali.

Quello di Parma, “Girls in game: ideare, sviluppare e divertirsi in Python!” è uno dei Summer Camp di “Ragazze digitali ER”, in svolgimento in tutta la regione: sul sito https://digitale.regione.emilia-romagna.it/ragazze-digitali è possibile trovare tutte le informazioni. Il corso è completamente gratuito perché approvato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo + 2021-2027.

Il percorso di due settimane (le cui ore di frequenza possono essere riconosciute come PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) è rivolto a studentesse del III e IV anno delle scuole superiori, alle quali verranno proposti insegnamenti pratici, a forte carattere operativo, per sviluppare il pensiero computazionale in modo creativo e acquisire una maggiore consapevolezza delle opportunità e delle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

Le studentesse avranno inoltre l’opportunità di visitare uno dei centri di ricerca e innovazione tecnologica dell’Emilia-Romagna: VisLab, azienda high tech con sede a Parma, attiva in tutti gli ambiti legati ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e alla guida autonoma.

Durante le due settimane di formazione le partecipanti saranno coinvolte in attività di gruppo finalizzate a realizzare un sito web, una app, o un videogioco in linguaggio Python. Il gruppo di lavoro sarà chiamato a progettare e costruire soluzioni mettendo in campo competenze e approcci multidisciplinari.

Per ogni informazione è possibile fare riferimento alla docente Giovanna Sozzi (giovanna.sozzi@unipr.it), referente per l’Università di Parma, e a Laura Abrami (abrami@cisita.parma.it), referente di CISITA Parma per il progetto.