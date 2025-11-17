Ragazzo rapinato in viale Toschi, Tramuta (FdI): “Gli autori andavano arrestati”

Mi dispiace dovere ancora intervenire su un altro episodio di cronaca che solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza nel nostro territorio.

I due stranieri ventenni che hanno rapinato un loro coetaneo in viale Toschi strappandogli la collana dal collo e minacciandolo con un coltello, l’arresto per rapina aggravata, anche fuori flagranza, sarebbe stato l’unico provvedimento ragionevole, invece di una semplice denuncia e rimessione in libertà.

Considerando i loro precedenti penali e la mancanza di fissa dimora, è praticamente certo che possano commettere altri reati simili.

L’espulsione dal paese, prevista dalla normativa, rischia di essere solo una formalità se non sarà possibile rintracciarli.

Ma il punto più grave è che, alla luce del Decreto Sicurezza, questi individui non avrebbero dovuto essere nel territorio nazionale. La legge è chiara: gli stranieri con precedenti penali devono essere espulsi.

È ora che le autorità competenti prendano misure adeguate e severe per garantire la sicurezza dei cittadini.

Giuseppe Tramuta – Consigliere comunale FDI