Raggiro online a Medesano: un intervento dei Carabinieri smaschera i truffatori

I Carabinieri della Stazione di Medesano hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo e una donna residenti nel riminese per una “truffa del bancomat”.

Le indagini sono partite dalla denuncia da parte di un 40enne di Medesano che aveva pubblicato, sul portale Subito.it, un annuncio di vendita di una stufa a pellet.

Contattato da un finto acquirente che, dopo essersi dichiarato interessato all’acquisto, gli ha suggerito di recarsi presso uno sportello bancomat per ottenere la somma pattuita. Seguendo le indicazioni fornite per telefono, il venditore ha inserito il bancomat ed ingenuamente dopo aver selezionato “ricarica Postepay”, ha digitato le cifre di un codice fornito dal malintenzionato come numero dell’ordine di acquisto. L’uomo convinto di averne ottenuto l’accredito della somma di 2000 euro, quale pagamento della stufa ha invece girato la somma al truffatore.

La vittima, assicurata del buon fine dell’operazione e certa di aver ottenuto l’accredito della somma, si è resa conto solo dopo qualche ora di essere stata truffata. L’acquirente, ricevuti i soldi, si è reso irreperibile, disattivando il numero del cellulare fornito in fase di contrattazione.

Al termine delle indagini, i militari di Medesano, sono riusciti a risalire all’identità degli autori della truffa: uno si era finto acquirente e l’altra, la donna, era il materiale utilizzatore della carta prepagata, I due sono stati denunciati per truffa in concorso.