Rainieri e Occhi (Lega): “Andrebbe potenziata l’attività dei cani antidroga, ma Pizzarotti l’antiproibizionista non vuole”

“Probabilmente solo il Comune di Parma ha soppresso in passato un nucleo cinofilo antidroga in carico alla polizia municipale. Un errore gravissimo perché sono evidenti i brillanti risultati investigativi che raggiungono queste unità, la cui operatività andrebbe ulteriormente potenziata come stanno facendo tante altre amministrazioni in Emilia-Romagna”.

Sono queste le dichiarazioni con le quali i Consiglieri regionali del Gruppo Lega, il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale, Fabio Rainieri ed Emiliano Occhi, hanno annunciato un’interrogazione con la quale chiedono alla Giunta regionale di sostenere l’operatività attraverso l’istituzione di nuovi nuclei o comunque con altri strumenti nei corpi e nei servizi di polizia locale che non ne sono muniti.

“Pizzarotti è un sindaco antiproibizionista e probabilmente non vede di buon occhio che aumentino attività investigative che hanno quasi sempre ottimi esiti nello scovare stupefacenti davanti alle scuole e in altri luoghi pubblici – hanno aggiunto gli esponenti leghisti – Sono invece tantissime le altre amministrazioni comunali, anche di quella sinistra che lo sta nuovamente abbracciando e di cui lui si sente pienamente parte, che sono interessate a questo potenziamento e che la Lega vuole appunto aiutare. E secondo noi la Regione può sostenere sia finanziariamente che in altri modi questi amministratori che dimostrano sensibilità sia nel voler garantire maggiore sicurezza, sia nell’aiutare le famiglie ad evitare il dramma della droga. Infatti – hanno concluso – questa iniziativa può benissimo rientrare nelle priorità e negli indirizzi stabiliti nella legge regionale sulla polizia amministrativa locale. Basta quindi che Bonaccini e il PD la vogliano realizzare, anche se l’idea non viene da loro”.