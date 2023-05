Rainieri e Occhi (Lega): “Sì ai piccoli invasi ma la diga di Vetto rimane necessaria”

“L’idea dei piccoli invasi da trasformare in bacini di contenimento dell’acqua è un’ottima seppure non esaustiva soluzione per migliorare l’approvvigionamento idrico dell’agricoltura regionale. Vigileremo sull’attuazione concreta che la Giunta regionale dovrà dare all’impegno che gli abbiamo assegnato come Assemblea legislativa regionale”. Con queste parole i consiglieri regionali del Gruppo Lega, Fabio Rainieri, Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e Emiliano Occhi hanno espresso soddisfazione per l’approvazione all’unanimità avvenuta in Commissione Assembleare politiche economiche della risoluzione a prima firma del Capogruppo di Rete Civica Emilia-Romagna, Marco Mastacchi, e sottoscritta dagli stessi leghisti che impegna l’amministrazione regionale a promuovere come una delle soluzioni alla siccità l’efficientamento di quei piccoli invasi aziendali impropriamente definiti maceri.

“Crediamo molto a questa iniziativa e per questo abbiamo voluto contribuire a trovare una versione concordata anche con la maggioranza”. Hanno aggiunto i Consiglieri leghisti facendo riferimento ai lavori che hanno portato a modificare il testo iniziale del provvedimento attraverso un emendamento elaborato assieme a Mastacchi e a Daffadà del PD con la collaborazione dei tecnici dell’assessorato all’agricoltura.

“L’importante è che questa iniziativa non precluda o perlomeno non rallenti il lavoro che rimane ancora più necessario per affrontare i cambiamenti climatici di costruire nuovi grandi invasi ad usi plurimi, in primis la Diga di Vetto – ha concluso Rainieri – Sarebbe un po’ come dire che se oggi piove è risolto il problema siccità. Invece e purtroppo tra qualche giorno lo rivivremo in tutta la sua drammaticità anche perché la sinistra ha per troppi anni ha fermato la principale soluzione per limitarla che è quella di costruire una diga sul corso medio alto dell’Enza”.