Rainieri (Lega): “Ha funzionato il piano antineve sulla tangenziale nord di Parma?”

Fabio Rainieri (Lega) con un’interrogazione alla Giunta chiede informazioni specifiche sul piano antineve della tangenziale nord di Parma.

Al consigliere parmigiano, che sottolinea la modestia del fenomeno registrato, è arrivata infatti notizia di diversi incidenti che si sono sommati a problemi di circolazione sulle rampe di San Pancrazio, congiunzione tra tangenziale nord e ovest, di via Pradigna e di via Mantova.

Rainieri ricorda quanto l’infrastruttura sia strategica, dato che “la tangenziale nord di Parma è una strada statale, denominata SS9 var, che rientra fra le arterie stradali di interesse regionale in quanto supporta un intenso traffico di veicoli, compresi quelli di maggiori dimensioni e carico, ed è fondamentale per il raccordo tra la viabilità locale urbana e interurbana e quella autostradale”.

Stante gli accadimenti, l’esponente leghista chiede se sia confermata la notizia degli incidenti e, in caso affermativo, il numero dei veicoli coinvolti. Oltre a ciò, Rainieri, sollecita una dettagliata informativa sul piano antineve per tale arteria e, in caso di problemi nella messa in atto, i motivi di questo disservizio, “al fine di evitare nuovi disagi in occasione delle prossime precipitazioni nevose”.