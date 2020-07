Rainieri (Lega) insoddisfatto dalla risposta dell’assessore regionale Corsini sul ponte Verdi di Ragazzola

“Le competenze sono della Provincia di Parma che ci ha confermato che il ponte riaprirà a senso unico alternato il 26 settembre, così come sempre la Provincia di Parma si è adoperata per la manutenzione del ponte di Colorno, sarà comunque nostra cura monitorare questi lavori”. L’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini ha rassicurato così il consigliere regionale Fabio Rainieri (Lega) in merito al futuro del ponte Verdi, infrastruttura tra Ragazzola e San Daniele Po, che collega le province di Parma e di Cremona.

Rainieri aveva chiesto spiegazioni e impegni concreti per un’opera indispensabile per i cittadini e le imprese del territorio parmense: “La Provincia di Parma, in accordo con quella di Cremona, ha stabilito la chiusura totale del ponte Verdi sul Po, che collega Ragazzola sulla sponda parmense a San Daniele Po su quella cremonese, da lunedì 27 luglio a venerdì 25 settembre 2020: la chiusura è un danno per la nostra economia”, spiega l’esponente del Carroccio, che sottolinea anche come “l’attraversamento stradale del Po più vicino è proprio quello del ponte tra Colorno e Casalmaggiore, il quale, nonostante sia stato recentemente ristrutturato, non si ritiene possa sopportare un consistente aggravio di traffico. Sarebbe stato meglio fare i lavori nel periodo di lockdown”.

A fronte della risposta della Giunta, Rainieri si è detto insoddisfatto: “La Provincia di Parma ha semplicemente girato alla Regione il comunicato stampa già diffuso, la verità è che si fanno i lavori nel periodo dell’anno in cui l’uso del ponte Verdi servirebbe di più al mondo agricolo”, spiega il leghista, che ricorda come “da un lato si votano leggi a favore dell’agricoltura e dall’altro si danneggiano i contadini con vicende come questa, costringendoli a ‘fare il giro dell’oca’ a causa dei disservizi: quando la Giunta verrà in seduta a Parma sono certo che molti sindaci segnaleranno la vicenda del ponte Verdi”.