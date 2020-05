Rainieri (Lega): “Pubblicare graduatorie bando per progetti comunali di riduzione rifiuti”

Il bando di Atersir per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti finisce nel mirino di Fabio Rainieri (Lega), che chiede alla Regione di intervenire affinché le graduatorie siano pubblicate in tempi celeri, così da permettere alle amministrazioni di completare i progetti nei termini stabiliti, o di dilazionare le scadenze.

“La consistente riduzione dei tempi per la realizzazione dei progetti, specie a causa della sospensione dei termini del procedimento dovuta all’emergenza coronavirus, difficilmente consentirà di portare a compimento i progetti”, spiega il consigliere. I progetti che saranno inseriti fra i beneficiari di contributo – precisa il leghista – ma che non saranno conclusi entro dicembre 2020, non potranno essere oggetto di dilazione dei termini per la loro realizzazione e alla luce di questo Atersir avrebbe invitato gli enti e le amministrazioni a valutare l’opportunità di recedere dalle richieste presentate e di rimandare la partecipazione al bando. “Trovo grave, oltre che inopportuno- conclude quindi Rainieri- che un ente che gestisce risorse regionali inviti i partecipanti a un bando a ritirare le domande regolarmente presentate”.