Rainieri (Lega): “Serve un piano straordinario per i ponti della Bassa parmense”

Vi è consapevolezza delle criticità in cui versa la viabilità della Bassa parmense a causa delle innumerevoli chiusure e limitazioni di traffico sui ponti della pianura ovest? Lo chiede Fabio Rainieri (Lega) in un’interrogazione, firmata anche dal collega Emiliano Occhi.

I due consiglieri leghisti ricordano che i ponti che collegano Parma a Busseto, Roccabianca a Sissa Trecasali, Roccabianca a Soragna, Busseto a Sant’Agata Verdi sono tutti interessati da chiusure totali o da stringenti limitazioni al traffico che influiscono pesantemente sulla viabilità della zona.

A queste infrastrutture, sottolineano i due consiglieri, va poi aggiunta quella “ancora più rilevante del ponte sul Po “Giuseppe Verdi” che collega Polesine-Zibello e Roccabianca in Emilia a San Daniele Po in Lombardia, la cui riapertura continua a essere rinviata ma che dovrebbe avvenire il 24 ottobre prossimo, pur sempre a senso unico alternato con limite a 30 km/h e divieto di transito per carichi superiori a 56 tonnellate”.

Stante la situazione, i due consiglieri chiedono alla Giunta, oltre alla conoscenza dei fenomeni, “un piano straordinario di ristrutturazione dei vari manufatti in condizioni critiche che possa essere attuato in tempi molto rapidi e utilizzando le adeguate risorse finanziarie sia statali che regionali”.