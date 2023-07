Rainieri (Lega): “Stop alla vendita di alcol nei minimarket nelle ore notturne in centro storico a Parma”

Stop alla vendita di alcolici nei minimarket, nelle ore serali e notturne, nel centro storico di Parma. Lo chiede Fabio Rainieri (Lega) in un’interrogazione con la quale chiede di fare chiarezza sull’intesa stipulata dalla Regione con il Comune di Parma finalizzata a modificare il “Regolamento per l’esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico”.

“Il vincolo del presidio solo virtuale con telecamere per consentire l’insediamento e il trasferimento di attività di posto telefonico pubblico e internet point, di servizi di trasferimento di denaro e di lavanderie self- service si presta a dubbi di inefficacia ai fini del contrasto a situazioni di incuria e di difesa della vocazione storica delle aree” ha precisato il consigliere per poi sottolineare: “Affinché tali mezzi siano realmente efficaci si dovrebbe verificare costantemente il loro funzionamento e la visualizzazione da parte di operatori qualificati in presa diretta di quello che riprendono”.

Rainieri chiede inoltre di “spiegare se nell’intesa che acconsente l’avvio, il trasferimento e il subingresso nel centro storico cittadino, sia delle attività di commercio al dettaglio di bevande che dei minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari, sia stato valutato il problema dei disordini che si creano davanti a tali attività dovuto principalmente al consumo di bevande alcoliche che sono acquistate a basso prezzo anche nelle ore notturne” ed infine di “vietare la vendita d’asporto delle bevande alcoliche dalle 19 alle 7 su tutto il centro storico cittadino”.