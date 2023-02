Rainieri, Occhi e Rancan (Lega): “Troppi ritardi sulla tratta ferroviaria Fidenza-Cremona”

Fare chiarezza sulla soppressione delle corse dei treni in orario scolastico sulla tratta Fidenza-Cremona, verificatasi nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2023.

A chiederlo è un’interrogazione della Lega a firma di Fabio Rainieri (primo firmatario), Emiliano Occhi e Matteo Rancan che ricordano come “i pesanti disagi provocati ai pendolari di tale tratta ferroviaria con tali soppressioni, in particolare il 30 gennaio, quando non sarebbero stati messi a disposizione degli stessi utenti i bus sostitutivi che fanno parte di un presidio di cui si avvale in gestione operativa per il caso di soppressione dei convogli ferroviari, la società che gestisce tale tratta ferroviaria, Trenitalia Tper (così come riferito dalla Giunta regionale in un nostro precedente atto ispettivo)”.

Da qui l’interrogazione della Lega per sapere dall’amministrazione regionale “per quali motivi si sono verificate le soppressioni delle corse dei treni in orario scolastico sulla tratta Fidenza Cremona nelle giornate del 30 e 31 gennaio 2023 e quale sarebbe la causa della mancata attivazione del servizio bus sostitutivo nella giornata del 30 gennaio 2023”.

Il Carroccio vuole inoltre sapere dall’esecutivo “se non ritiene che alla luce di tali soppressioni per due giorni consecutivi e relativi pesanti disagi per l’utenza debba essere rivalutato il proprio giudizio che il servizio su tale tratta ferroviaria non presenta particolari

problematiche e se e come intende intervenire affinché siano al più presto risolte le cause di tali soppressioni per evitare che nell’immediato futuro esse si ripetano con frequenza”.