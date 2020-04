Rainieri, Occhi, Vergiati: “La Regione aiuti l’Università ad azzerare la terza rata per gli studenti”

“La Regione garantisca alle università dell’Emilia-Romagna i fondi necessari per azzerare il pagamento della terza rata universitaria (ad oggi soltanto rinviato di uno/due mesi rispetto al termine ordinario), in modo da sostenere concretamente gli studenti e le loro famiglie in questo momento di grave emergenza sanitaria ed economica”. E’ l’impegno che vogliono assegnare alla Giunta regionale guidata da Stefano Bonaccini con una risoluzione i Consiglieri del gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna ed il Coordinatore Lega giovani Emilia, Tommaso Vergiati.

“Gli Atenei stanno già facendo moltissimo per tutelare gli studenti posticipando il termine per il pagamento della terza rata – ha precisato Vergiati – L’Università di Parma è quella che sta facendo addirittura più di tutte le altre, rinviando il termine per il 50 % della quota al 30 giugno e per la parte restante al 15 luglio. Ma si tratta di misure non sufficienti perché con la crisi che è appena iniziata a causa della pandemia di covid-19 le difficoltà economiche che ci sono adesso per le famiglie e gli studenti universitari permarranno se non addirittura aumenteranno”.

“La nostra proposta – hanno quindi spiegato i consiglieri regionali leghisti eletti a Parma, Fabio Rainieri, Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e Emiliano Occhi – è che la Regione adotti tutte le misure possibili, affinché vengano garantiti agli Atenei emiliano – romagnoli i fondi necessari per azzerare il pagamento della terza rata universitaria”.