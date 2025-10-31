Ranalli (SI): “I militanti di Fratelli sono finalmente usciti allo scoperto. Sarebbe meglio chiamarli Fascisti d’Italia”

Finalmente sono usciti allo scoperto (LEGGI). I militanti di Fratelli d’Italia, o sarebbe meglio dire Fascisti d’Italia, nel chiuso ma non troppo della loro sede hanno intonato qualche sera fa cori inequivocabilmente fascisti.

A seguire poi un maldestro tentativo della direzione provinciale del partito che, annunciando il commissariamento della sezione, cerca di rigirare la frittata per ricrearsi una verginità a cui non crede nessuno. Sinistra Italiana Parma, come tutte el forze politiche democratiche della città, chiede a chi di dovere, Questura Prefettura e Magistratura, di prendere i dovuti provvedimenti e si rivolge a tutti i cittadini di Parma che si riconoscono nei valori di democrazia ed antifascismo di non girare la testa dall’altra parte.

Non si tratta di una boutade di qualche giovane neofascista ma della strategia di un partito che, purtroppo, siede nei banchi del governo.

L’indifferenza un secolo fa ci diede 20 anni di dittatura, teniamo gli occhi aperti perché oggi la storia non si ripeta.

Roberto Ranalli, coordinatore di Sinistra Italia Parma,