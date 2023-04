Ranalli (Sinistra Italiana): “La Russa è uno sciagurato che continua a offendere chi ha combattuto per la libertà”

“I partigiani non hanno ucciso nazisti ma una banda musicale di pensionati”.

Queste le farneticanti parole pronunciate oggi dal senatore Ignazio La Russa, fascista dichiarato. Ci sarebbe da ridere se non fosse che l’autore di questa dotta revisione storica sia il presidente del Senato, ovvero la seconda carica istituzionale della Repubblica Italiana.

Questo sciagurato, così come la presidente del consiglio ed altri membri del governo prima di lui, continuano ad offendere con le loro parole non solo chi ha combattuto per la democrazia e la libertà ma anche e soprattutto la Costituzione della Repubblica Italiana e le istituzioni che rappresentano, coprendosi di ridicolo senza pudore o vergogna.

Roberto Ranalli

Coordinatore Sinistra Italiana Parma