Rapina a Parma: “Violenza e insicurezza ovunque” (Cavandoli, Lega)

“In pieno centro, davanti al Teatro Regio, e in piena notte, in una zona controllata da telecamere sembrava impossibile essere assaliti violentemente per essere rapinati, e invece è successo. Solo l’attenzione e il senso del dovere di una Guardia Giurata e l’intervento tempestivo dei Carabinieri, che ringrazio, hanno evitato il peggio.

Parma si sta rivelando ogni giorno una città allo sbando, con persone che, non solo di notte, bivaccano, spacciano, vandalizzano, rompono i finestrini di auto in sosta e adesso si permettono di rapinare chi si trova ingenuamente per le vie del centro. Devono essere intensificati i controlli non solo sulle persone che stanziano in modo sospetto nelle zone del centro, ma anche nei domicili dove questi soggetti vivono o si accampano, come la Lega ha sempre chiesto. Purtroppo, in città stiamo subendo gli effetti dell’ideologia immigrazionista che da oltre 10 anni caratterizza l’amministrazione della città, con conseguente aumento di violenze, aggressioni, spaccio e consumo di droga anche tra giovanissimi. Senza un radicale cambio di passo intensificando i controlli e verificando gli aiuti, la situazione non potrà che peggiorare non solo nei quartieri più critici come il San Leonardo e l’Oltretorrente ma anche nel centro storico che sta perdendo sempre più ogni attrattività economica, commerciale e turistica.”

Laura Cavandoli, deputata della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Parma