Rapina con coltello in via Traversetolo, denunciato 30enne

Nella serata di ieri, 11 febbraio, perveniva una chiamata sulla linea di emergenza del 112 da parte di un ragazzo che, pochi istanti prima, era stato rapinato di una bicicletta e di alcuni documenti. Lo stesso, quindi, si era recato all’interno di un esercizio commerciale ivi presente per chiedere aiuto e per chiamare i soccorsi.

La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Parma, prontamente, inviava una pattuglia della Sezione Radiomobile. La vittima, nella circostanza, forniva una sommaria descrizione del presunto aggressore e della direzione di fuga. Pochi minuti dopo, una gazzella dei Carabinieri, grazie alle preziose indicazioni fornite dalla Centrale Operativa, rintracciava, in una via laterale a via Traversetolo, il 30enne tunisino che, poco prima, si sarebbe reso responsabile della rapina perpetrata con un coltello.

In sede di perquisizione è stata rinvenuta parte della merce asportata alla vittima.

In considerazione della querela presentata dalla vittima e da quanto emerso in sede di perquisizione personale nei confronti del verosimile reo, il tunisino è stato denunciato per rapina alla competente Autorità Giudiziaria parmigiana.