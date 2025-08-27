Rapina e resistenza in piena notte: 47enne pluripregiudicato arrestato

Notte movimentata a Parma, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 47enne tunisino dopo un inseguimento e una colluttazione nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed è indagato per una rapina avvenuta poco prima ai danni di un automobilista.

È stata una notte di tensione quella appena trascorsa a Parma, conclusasi con l’arresto di un cittadino tunisino di 47 anni, pluripregiudicato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e indagato per rapina.

Intorno alle 3.30, una pattuglia delle Volanti è stata inviata nei pressi della stazione ferroviaria dopo una segnalazione dei Carabinieri: un automobilista aveva denunciato di essere stato derubato poco prima da un gruppo di uomini, che gli avevano sottratto una cassa “usb” e uno smartphone approfittando del finestrino abbassato.

Durante le ricerche, un secondo equipaggio ha intercettato in via Trento un uomo corrispondente alla descrizione, in sella a una bicicletta, con una cassa “usb” appesa in modo sospetto al manubrio. Gli agenti hanno tentato di fermarlo per un controllo, ma l’uomo ha reagito in modo violento: è sceso dal mezzo urlando frasi sconnesse, ha strattonato e scalciato i poliziotti nel tentativo di fuggire, rendendo necessario il suo immobilizzo.

Accompagnato in Questura, il 47enne ha continuato a opporsi con forza, rifiutandosi di scendere dall’auto di servizio e colpendo più volte con la testa la paratia in plexiglass, nel tentativo – fallito – di ferirsi. Anche all’interno degli uffici ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e minaccioso.

La cassa “usb” e lo smartphone recuperati sono stati sequestrati. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

In aula, il giudice ha convalidato l’arresto e imposto al 47enne l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.