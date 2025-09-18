Rapina e tentato furto in centro: due interventi delle Volanti

Quella di ieri è stata una giornata intensa anche per le Volanti della Questura di Parma, impegnate in due distinti interventi che hanno portato all’arresto di un 53enne italiano per rapina impropria e alla denuncia di un 26enne senegalese per tentato furto aggravato. Nella stessa giornata la Squadra Mobile aveva arrestato altre due persone.

Intorno alle 11 di mattina, la Polizia è intervenuta in un supermercato Esselunga, dopo la segnalazione di un uomo che aveva spintonato un dipendente tentando di allontanarsi con della merce sottratta.

Gli agenti hanno individuato un 53enne italiano, pluripregiudicato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti furti nello stesso supermercato, mentre transitava nelle vicinanze a piedi. L’uomo, disoccupato e nullatenente, già sottoposto ad avviso orale nel 2023, è stato arrestato per rapina impropria e condotto in carcere, nonostante la merce sottratta non fosse stata recuperata.

Poche ore dopo, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di un tentato furto al negozio Risparmio Casa. Sul posto, la sorvegliante e la direttrice hanno indicato come autore un 26enne senegalese, pluripregiudicato, già destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Parma nel 2025.

L’uomo, fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di uno zaino con schermatura artigianale, probabilmente usata per eludere i dispositivi antitaccheggio. La merce sottratta – un regolatore per barba e una macchinetta taglia capelli – era già stata recuperata.

Il 26enne è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, ai sensi dell’art. 75 comma 3 del d.lgs. 159/2011.