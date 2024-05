Rapina in un supermercato di via Fleming: colto sul fatto e arrestato

Nella serata di ieri, un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Parma è intervenuto in un supermercato di via Fleming in seguito alla segnalazione di una rapina commessa da un soggetto straniero.

Giunti sul luogo della segnalazione gli operatori hanno prontamente identificato il reo, ancora presente sul posto. Dalla successiva ricostruzione dei fatti è emerso che il soggetto, in concorso con altro individuo rimasto ignoto, dopo aver prelevato dagli scaffali oggetti di varia natura, aveva cercato di guadagnarsi la fuga minacciando il direttore del negozio e l’addetto alla sicurezza.

Per tale ragione, il reo è stato accompagnato dagli operatori in Questura dove, al termine delle attività di fotosegnalamento da parte del personale della Polizia Scientifica, è stato identificato per un 38enne tunisino, regolare sul territorio nazionale, già gravato da avviso orale del Questore e con precedenti per furto, lesioni, percosse, minaccia e atti intimidatori.

Ricostruita compiutamente la dinamica dei fatti, è stato arrestato per il reato di rapina impropria.

Su disposizione della locale autorità giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato oggi, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Questore di Parma, previa istruttoria della locale divisione anticrimine, ha altresì provveduto a notificare all’arrestato un foglio di via obbligatorio con il quale è stato intimato a far rientro a Fontanellato, suo luogo di residenza e di non far ritorno nel Comune di Parma per quattro anni.